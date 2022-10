State of the Art , Presented by Tezos bei Paris+ par Art Basel wird vom 20. bis 23. Oktober 2022 im Grand Palais Éphémère zu sehen sein.

Die Ausstellung zeigt vier Drucke der visionären generativen Künstler Zancan und William Mapan.

Bei der Live-Prägung-Erfahrung von fx(hash) können Besucher ein einzigartiges generatives Kunst-NFT in Echtzeit prägen und erhalten. Diese Installation wird generative Kunstwerke von Julien Espagnon, Olivier Bodini, Ada.Ada.Ada und Eliza SJ zeigen.

Die Tezos NFT Speaker Series findet von Freitag, 21. Oktober 10:00 Uhr bis Sonntag, 23. Oktober 17:30 Uhr MEZ im nahe gelegenen Le Bal de la Marine statt. Das komplette Programm finden Sie hier.

Tezos, eine energieeffiziente Blockchain, hat sich weltweit einen Namen als Plattform der Wahl für Künstler gemacht, die nachhaltig und verantwortungsvoll NFTs prägen wollen.

Die zeitgenössische Renaissance der generativen Kunst wird auf der diesjährigen Paris+ par Art Basel in der bahnbrechenden Ausstellung State of the Art, Presented by Tezos im Rampenlicht stehen. Diese einzigartige interaktive Ausstellung von Tezos, einer energieeffizienten Blockchain, feiert die Verbindung von transformativer Technologie und einer Störung der traditionellen Kunstlandschaft, der generativen Kunst.

Die Tezos-Ausstellung wird drei Komponenten der digitalen Kunstwelt zusammenbringen Kuration, Eigentum und Ausstellung. Sie wird vier gerahmte Drucke der renommierten generativen Künstler Zancan und William Mapan zeigen. Das Projekt Dragons von Mapan wurde durch die Erforschung unerwarteter Ergebnisse eines zuvor erstellten Codes gestaltet, während die ausgestellte Iteration von Garden, Monoliths eine regenerierte Version des Originals ist, das von Zancan speziell für diese Ausstellung geschaffen wurde. Diese Werke unterstreichen die Formbarkeit der generativen Kunst mit einem Überraschungsmoment.

Die Arbeiten von Zancan und Mapan werden durch vier Live-Prägestationen mit generativen Kunstwerken von Julien Espagnon, Olivier Bodini, Ada Ada Ada und Eliza SJ ergänzt. Die Besucher werden einzigartige generative Werke dieser Künstler live aus Paris+ prägen!

Blockchains wie Tezos helfen dabei, die digitale Leinwand für generative Künstler neu zu gestalten. Die Ausstellung State of the Art lädt die Besucher ein, aus erster Hand zu erfahren, wie sich Kunst und Technologie überschneiden und wie Tezos NFTs die bisherigen Grenzen der Kunstwelt erweitern und sie barrierefreier und inklusiver machen.

Das Herzstück der Ausstellung ist fx(hash), eine Plattform für generative Kunst, die auf der Tezos-Blockchain aufgebaut ist. fx(hash) ist einzigartig in der Welt der NFT-Kunst, da es Künstlern, Sammlern und Kuratoren neben einem lebhaften integrierten Marktplatz auch öffentliche Tools zum Erstellen, Sammeln und Teilen generativer Kunst zur Verfügung stellt. fx(hash) ermöglicht die interaktive Live-Präge-Erfahrung der Installation, bei der die Besucher einen QR-Code scannen, um den Prozess des Gestaltens eines völlig neuen, einzigartigen Kunstwerks in Gang zu setzen, das autonom durch den Code des Künstlers gerendert wird. Sobald das Kunstwerk gerendert ist, wird es als NFT geprägt, auf dem Bildschirm der Installation angezeigt und in Echtzeit in die entsprechende Wallet des Besuchers eingezahlt.

State of the Art wird auch eine Auswahl an Arbeiten von bahnbrechenden generativen Künstlern zeigen, die die globale, vielfältige Tezos-Künstlergemeinschaft repräsentieren. Zu den ausgestellten Künstler gehören DisruptedStar, Melissa Wiederrecht, Amber Vittoria, Hevey, Lisa Orth, loackme, ciphrd, Cyril Diagne, Sarah Ridgley und Jess Hewitt.

Die Tezos Kunst-Gemeinschaft wird die Tezos NFT Speaker Series zusammen mit der Paris+ Gesprächsreihe im Le Bal de la Marine, einem Boot, das in der Nähe des Eiffelturms angedockt ist, ausrichten. Diese von der Gemeinschaft kuratierte Reihe wird Repräsentanten von Institutionen wie Quotidien de l'Art, Francisco Carolinum Linz, Serpentine Galleries, Nxt Museum, Vertical Crypto Art, Sotheby's und fx(hash) umfassen.

Die Speaker Series wird untersuchen, was Künstler, Sammler, Galerien und Museen über web3 und Kunst auf der Blockchain wissen müssen. Das Programm findet am Freitag, 21. Oktober von 10 bis 12 Uhr, am Samstag, 22. Oktober von 10 bis 12 Uhr und am Sonntag, 23. Oktober von 10 bis 17:30 Uhr MEZ statt. Im Rahmen der Tezos NFT Speaker Series werden unter anderem die nachfolgend aufgeführten Panels stattfinden:

Das NFT Sammler Spotlight. Freitag, 21. Oktober um 10:00 Uhr MEZ.

Micol Ap, Gründer von Vertical Crypto Art (Gastgeber)

Brian Beccafico (Arthemort), NFT-Spezialist bei Sotheby's

Sylvain Levy, Mitbegründer, DSL Collection

Sandy Rower, Präsidentin der Calder Foundation

Museen und NFTs: Eine Liebesgeschichte? Samstag, 22. Oktober um 10:00 Uhr MEZ

Magali Lesauvage, Stellvertretende Chefredakteurin bei Quotidien de l'Art (Gastgeberin)

Diane Drubay, Leiterin der Kunstabteilung bei TZ Connect

Alfred Weidinger, Direktor, Francisco Carolinum Linz

Tamar Clarke-Brown, Kuratorin, Serpentine Galleries

Maja Hoffmann, Gründerin, LUMA Stiftung

Die Entwicklung der generativen Kunst. Sonntag, 23. Oktober um 12:30 Uhr MEZ.

Dr. Nina Roehrs, Kunsthalle Zürich (Gastgeberin)

Baptiste Crespy, Gründer von fx(hash)

Zancan, Künstler

Ada Ada Ada, Künstlerin

Dr. Lev Manovich

Das Tezos-Ökosystem wird außerdem am Mittwoch, den 19. Oktober von 16:00 bis 18:00 Uhr MEZ in der Tezos-Ausstellung in der Partnerhalle im Grand Palais Éphémère ein öffentliches NFT-Treffen veranstalten, bei dem Sie bei Champagner über NFTs und die sich entwickelnde Beziehung zwischen Kunst und Technologie diskutieren können.

Das energieeffiziente Design von Tezos und die niedrigen Kosten für die Prägung und Abwicklung von NFTs haben eine vielfältige globale Gemeinschaft von Künstlern, Sammlern und Erbauern angezogen. Da Tezos die Heimat wichtiger NFT-Plattformen wie fx(hash), objkt.com und Teia.art ist, entscheiden sich mehr Künstler als je zuvor, auf Tezos zu gestalten. In weniger als einem Jahr haben sich auf fx(hash) über 1,2 Millionen einzigartige Arbeiten der generativen Kunst angesammelt.

State of the Art, Presented by Tezos wird vom 20. bis 23. Oktober 2022 auf der Paris+ par Art Basel in Paris im Grand Palais Éphémère zu sehen sein. Besuchen Sie parisplus.artbasel.com für weitere Informationen.

Besuchen Sie für weitere Informationen über fx(hash) fxhash.xyz und folgen @fx_hash_ auf Twitter.

Besuchen Sie für weitere Informationen über Tezos Tezos.com und folgen @Tezos auf Twitter.

Entdecken Sie die komplette Tezos NFT-Ausstellung und Speaker Series unter https://tezos.com/events/paris-plus. Alle Vorträge werden per Livestream übertragen und sind nach der Veranstaltung verfügbar.

Die Pressemappe und Bilder finden Sie hier.

Über Tezos:

Tezos ist Smart Money und definiert neu, was es bedeutet, in einer digital verbundenen Welt Werte zu halten und zu tauschen. Als selbstaktualisierende und energieeffiziente Proof of Stake-Blockchain mit einer bewährten Erfolgsbilanz übernimmt Tezos nahtlos die Innovationen von morgen, ohne dass es heute zu Netzwerkunterbrechungen kommt. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte www.tezos.com.

Über Tezos x Art:

Tezos, eine energieeffiziente Blockchain, hat sich weltweit als die Plattform der Wahl für Künstler und Institutionen etabliert, die sich an einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Prägung von NFTs orientieren. Die Tezos NFT-Kunst-Gemeinschaft beherbergt ein vielfältiges, globales Netzwerk von Künstlern, Sammlern und Erbauern, die NFTs als neues Medium für den kreativen Ausdruck erforschen. Die Tezos-Gemeinschaft hatte bereits Auftritte auf der Art Basel in Miami Beach 2021, der Art Basel in Hongkong 2022, der Art Basel in Basel 2022, der Venedig Biennale 2020, der SXSW 2022 und mehr. Die Tezos Foundation, ein gemeinnütziges Unternehmen im Tezos-Ökosystem, gründete zuletzt die Tezos Foundation Permanent Art Collection, eine mit 1 Million Dollar dotierte Sammlung zur Unterstützung aufstrebender Künstler aus der ganzen Welt kuratiert von der Aktivistin und Kommentatorin Misan Harriman, Vorsitzende des Southbank Center in London. Da Tezos die Heimat wichtiger NFT-Plattformen wie fx(hash), Objkt.com und Teia.art ist, entscheiden sich mehr Künstler als je zuvor dafür, auf Tezos zu gestalten.

Über Zancan:

Zancan, ein ehemaliger Ölmaler und langjähriger Programmierer, arbeitet an der Konvergenz von figurativer und generativer Kunst. Er hat seine eigene Plottersoftware entwickelt, mit der er seine immer komplexeren Entwürfe herstellen kann. Zancan behauptet, dass er von Dichte, üppigen Pflanzen und Bäumen verzaubert ist.

Über William Mapan:

William Mapan ist ein in Frankreich lebender Künstler, Programmierer und Lehrer. Er ist vor allem für seine Serien Dragons (2021) und Anticyclone (2022) bekannt. Seine Arbeit widmet sich der Überbrückung von Welten über Farbe, Textur und Komposition, um das Unerwartete zu gestalten.

Über Art Basel

Die 1970 von Basler Galeristen gegründete Art Basel veranstaltet heute die weltweit wichtigsten Kunstmessen für moderne und zeitgenössische Kunst, die in Basel, Miami Beach, Hongkong und Paris stattfinden. Jede Messe ist einzigartig, was sich in den teilnehmenden Galerien, den vorhandenen Kunstwerken und dem Inhalt des parallelen Programms widerspiegelt, das in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen für jede Ausgabe erstellt wird. Das Engagement der Art Basel hat sich über die Kunstmessen hinaus ausgeweitet, und zwar über neue digitale Plattformen und neue Initiativen wie The Art Basel and UBS Global Art Market Report, Intersections: The Art Basel Podcast, und The BMW Art Journey. Die Financial Times ist ihr globaler Medienpartner. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte artbasel.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

