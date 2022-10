Das Instrument 5R6 KYG940441077 VCREDIT HOLDINGS DL-,1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.10.2022 und ex Kapitalmassnahme am 17.10.2022

The instrument 5R6 KYG940441077 VCREDIT HOLDINGS DL-,1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.10.2022 and ex capital adjustment on 17.10.2022



Das Instrument PC6A US71646E1001 PETROCHINA YC1 ADR/100 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.10.2022 und ex Kapitalmassnahme am 17.10.2022

The instrument PC6A US71646E1001 PETROCHINA YC1 ADR/100 EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.10.2022 and ex capital adjustment on 17.10.2022



Das Instrument TRP CA8936621066 TRANSGLOBE EN. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.10.2022 und ex Kapitalmassnahme am 17.10.2022

The instrument TRP CA8936621066 TRANSGLOBE EN. EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.10.2022 and ex capital adjustment on 17.10.2022

