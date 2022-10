Es geht Insidern zufolge um ein Joint-Venture mit dem chinesischen Start-up Horizon Robotics. Im Gespräch ist ein Investment in Höhe von rd. 1 Mrd. €. Im Mittelpunkt des Gemeinschaftsunternehmens mit dem Chiphersteller steht die Entwicklung von Technologien für autonomes Fahren und drahtlose Konnektivität für VW-Fahrzeuge. Horizon Robotics wurde bisher von Investoren wie INTEL, Hillhouse Capital und BYD finanziert und hatte ein IPO in Hongkong ins Auge gefasst. Die VW-Tochter Audi ist bereits Kunde von Horizon Robotics. VW hat die Finanzkraft, um sich das fehlende Know-how vor allem im Softwarebereich zuzukaufen. Für die Entwicklung von Elektrofahrzeugen und Software stehen 89 Mrd. € im 5-Jahresbudget zur Verfügung. In der VW-Aktie schlummern aufgrund der Aufspaltungsfantasie hohe stille Reserven. Mehr dazu in der aktuellen Actien-Börse.



