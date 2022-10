Die BP-Aktie konnte im gestrigen Handel deutlch zulegen. Denn auch die Ölpreise sind am Donnerstag vor allem am Nachmittag deutlich gestiegen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Abend 94,26 US-Dollar. Das waren 1,81 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel WTI stieg um 1,73 Dollar auf genau 89 Dollar.Die Ölpreise haben damit die Verlustserie der vergangenen drei Handelstage nicht fortgesetzt. Unterstützung erhielten sie am Nachmittag von dem deutlich schwächeren US-Dollar. Ein ...

