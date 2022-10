Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der Deutsche Leitindex hat gestern eine regelrechte Berg- und Talfahrt erlebt. Um 14:30 Uhr wurden in den USA Inflationsdaten veröffentlicht und der DAX rauschte um mehrere 100 Punkte in die Tiefe. Allerdings schaffte er es schnell diese Verluste wettzumachen. Marktidee: Bayer Bayer hat über ein Tochter-Unternehmen zuletzt einen millionenschweren Deal im Kampf gegen Krebs abgeschlossen. Die Aktie hatte im April ein Zwei-Jahres-Hoch markiert und befindet sich seitdem in einer Korrekturphase. Gestern komplettierte der Kurs einen Doppelboden. Aus technischer Sicht ist damit die Grundlage zu einer Erholungsrallye gelegt. Anleger sollten deswegen zunächst drei Marken auf der Oberseite ins Visier nehmen. Jetzt zum Börsenspiel Trader 2022 anmelden: https://tinyurl.com/2p9yhzr7 ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1