Mit großer Spannung wurden am gestrigen Donnerstag (13.10.) die US-Verbraucherpreisdaten für September erwartet. Die Marktakteure reagierten nach einem flüchtigen Blick zunächst überaus nervös. So rauschte der Dax in den Minuten nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten erst einmal nach unten und kam erst im Bereich um 12.000 Punkten zum Stehen. Mit der Zeit setzte sich jedoch eine positivere Lesart der Daten durch. Der Dax drehte auch unter ...

