Der Oktober hatte so gut begonnen für die Aktionäre von Amazon, doch längst sind die Bären am Ruder und im vierten Quartal gibt es rote Vorzeichen. Innerhalb weniger Monate hat Amazon die unfassbare Summe von 500 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren. Hoffnung macht ein Blick in die Vergangenheit.Selbst wenn der Oktober nicht berauschend wird, stehen die Chancen - statistisch gesehen - auf ein versöhnliches viertes Quartal für Anleger nicht schlecht. Das liegt am November, dem historisch gesehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...