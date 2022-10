Nach der jähen Kehrtwende zur Wochenmitte scheint die Erholungsrally am deutschen Aktienmarkt am Freitag anzuhalten. Der deutsche Leitindex DAX +1,51% wurde am Morgen zeitwiese 1,7 Prozent höher bei 12.569 Punkte taxiert. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Freitag beeinflussen:1. Vorgaben aus den USA Die Verbraucherpreise in den USA haben die US-Börsen am Donnerstag auf eine ausgeprägte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...