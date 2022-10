Die rasante Erholung am Gesamtmarkt spielt auch Siemens in die Karten. Knapp oberhalb der psychologisch wichtigen 100-Euro-Marke hat die Aktie nach oben gedreht. Im starken Umfeld lassen sich die Bullen auch von einer skeptischen Studie der Société Générale nicht beirren, die an schwachen Tagen wohl noch für kräftige Kursverluste gesorgt hätte.Der Konsens sei "zu selbstgefällig", was die Widerstandsfähigkeit der wichtigen Sparte Digital Industries angehe, so Analyst Alasdair Leslie. Weniger Aufträge ...

