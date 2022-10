Das wird haarig: Der Hersteller von Bankensoftware hat gestern Abend über einen Gewinneinbruch im dritten Quartal informiert. Banken zögern vermehrt, in ihre IT-Infrastruktur zu investieren. Entsprechend schwach fiel der Quartalsausweis aus. So musste TEMENOS im dritten Jahresviertel 2022 eine Umsatzeinbusse von 8 % auf 212,8 Mio. $ hinnehmen. Das Ebit brach im Jahresvergleich um 53 % auf 40,8 Mio. $ ein. Damit stellte sich noch eine Ebit-Marge von 19,2 % ein, verglichen mit einem Vorjahreswert von 37,2 %. Heute droht sicherlich ein Desaster an der Börse. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info









