Die erste Reaktion auf die jüngsten US-Inflationsdaten am gestrigen Donnerstag war klar negativ, doch im weiteren Tagesverlauf hat sich die Stimmung an den Märkten um 180 Grad gedreht. Auch dem Kryptomarkt ist ein beachtlicher Turnaround in die Gewinnzone gelungen, der am Freitagvormittag noch nachwirkt.Der höher als erwartet ausgefallene US-Verbraucherpreisindex (CPI) für September hat am Donnerstag zunächst für teils deutliche Verluste am Aktien- und Kryptomarkt ausgelöst. Nachdem der Bitcoin ...

