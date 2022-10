DJ Nouripour: Grüne lehnen Akw-Laufzeitverlängerung und neue Brennstäbe ab

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Grünen-Parteichef Omid Nouripour hat sich vor Beginn des Parteitags in Bonn gegen eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke und den Ankauf neuer Brennstäbe ausgesprochen. Die Grünen unterstützten einen Streckbetrieb für zwei der verbliebenen Akws bis zum Frühjahr kommenden Jahres, um die Netzstabilität zu gewährleisten, wie Nouripour im ARD-Morgenmagazin erklärte. Eine generelle Laufzeitverlängerung bis 2024 mit dem damit verbundenen Kauf neuer Brennelemente, wie vom Koalitionspartner FDP gefordert, lehnte er ab.

"Was ich ausschließen kann, sind neue Brennelement. Was ich ausschließen kann, ist, dass wir neuen Atommüll produzieren und dieses Land weiterhin diesem vermehrten Risiko aussetzen", sagte Nouripour. "Wir werden nichts tun, was Hindernisse baut und Steine in den Weg legt, damit die Erneuerbaren nach vorne gestellt werden." kws benötigten Brennelemente, die aus Uran bestünden und diese gebe es nicht in Deutschland. "Nur die Erneuerbaren und nicht die Atomkraft machen uns unabhängig von beispielsweise Diktatoren wie Russland. Deshalb werden wir das nicht mitmachen", erklärte Nouripour.

In den vergangen Wochen hat die FDP den Druck auf den Koalitionspartner erhöht und ein generelle Verlängerung aller drei verbliebenen Akws bis 2024 gefordert. Die drei Akws sollen laut geltendem Atomausstiegsgesetz Ende Dezember vom Netz gehen. Die jetzigen Brennstäbe von zwei süddeutschen Kernkraftwerken könnten laut Bundeswirtschaftsministerium und Bundesumweltministerium noch bis zum Frühjahr 2023 Strom produzieren, wenn sie in einen Streckbetrieb gingen und bei Bedarf eingesetzt würden. Ein entsprechendes Gesetz wird aktuell jedoch von der FDP blockiert.

Der Grünen-Parteitag beginnt am Nachmittag in Bonn und dauert bis Sonntag.

October 14, 2022

