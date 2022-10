Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Anstieg der Renditen von Bundesanleihen hat sich in den vergangenen Wochen fortgesetzt und erstreckte sich insbesondere auch auf die längeren Laufzeitbereiche, so die Analysten der DekaBank.Marktteilnehmer hätten ihre Leitzinserwartungen auch auf längere Sicht nach oben korrigiert und würden sich auf einen Bilanzabbau der EZB einstellen. Zudem belaste die Aussicht auf eine steigende Emissionstätigkeit, möglicherweise im Rahmen einer gemeinsamen Schuldenaufnahme der EU, vor allem das lange Ende. Nach Erachten der Analysten der DekaBank würden die erwarteten Leitzinserhöhungen der EZB durch die Renditen von Bundesanleihen noch nicht ausreichend reflektiert, weshalb die Analysten vor allem in den kürzeren Laufzeitbereichen mit weiteren Anstiegen rechnen würden. Demgegenüber sollten konjunkturell bedingt nachlassende Inflationserwartungen weitere Aufwärtsbewegungen am langen Ende begrenzen. (Ausgabe Oktober 2022) (14.10.2022/alc/a/a) ...

