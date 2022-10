Hans A. Bernecker war vor Kurzem Gesprächspartner von Mario Lochner. Herr Lochner hat uns das Video und auch das Vorschaubild netterweise zur Verfügung gestellt. Schauen Sie gerne mal in dieses Gespräch hinein, das auf dem Kanal von Herrn Lochner übrigens bereits mehr als 340.000 Aufrufe hat:https://youtu.be/lCXSDa8aQ6EViel Freude beim Anschauen.Übrigens: Schon angemeldet für das Webinar mit Hans A. Bernecker am 20.10.2022? Lassen Sie sich den kritisch-pragmatischen Blickwinkel von Herrn Bernecker in dieser besonders kniffligen Ausgangslage für Deutschland nicht entgehen. Hier gibt es weitere Informationen:https://ichkaufeaktien.de/webinar-am-20-10-2022/