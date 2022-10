Mitteilung der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.:

Metalcorp: SdK lädt Anleiheinhaber der Metalcorp Anleihe 17/22 zu einer Investorenkonferenz am 18.10.2022 um 17:00 Uhr ein

Die Metalcorp Group S.A. hat hinsichtlich der am 2. Oktober 2022 endfälligen Anleihe über ursprünglich bis zu EUR 140.000.000,00 7,0 % Inhaberschuldverschreibung 2017/2022 der METALCORP Group S.A. (ISIN: DE000A19MDV0 / WKN: A19MDV) zwar die Zinsen, nicht aber das ausstehende Nominalvolumen der Anleihe wie geschuldet zurückgezahlt. Einen Tag später, am 3.10.2022, hat Metalcorp mitgeteilt, dass sie die Rückzahlung verschieben möchte und vorsorglich Anleihegläubigerabstimmungen einberufen will. Der Handel wurde daraufhin ausgesetzt. Als Ursache dafür, dass die Rückzahlung der Anleihe nicht erfolgen konnte, nennt die Metalcorp Group S.A. eine aufgrund der aktuellen Kapitalmarktturbulenzen geplatzte Kreditzusage. Die Metalcorp Group S.A. geht aber davon aus, dass die Refinanzierung der Anleihe zeitnah gelingen wird.

Am 7.10.2022 ...

