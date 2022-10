Lissabon (ots/PRNewswire) -"Campo Novo" definiert das Konzept eines Stadtviertels in Lissabon neuNORFIN hat Campo Novo vorgestellt, ein neues Konzept für ein Stadtviertel in Lissabon, das verspricht, ein bahnbrechender Anziehungspunkt im Zentrum der Stadt zu werden und die alte Tradition der Viertel Lissabons mit der Modernität der Stadt von heute verbindet. Das neue Konzept stellt eine Investition von rund 300 Millionen Euro dar, die im Wesentlichen von der global agierenden und für alternative Investments bekannten nordamerikanischen Investmentgesellschaft King Street Capital Management und der Arrow Global Group stammen.Das Projekt mit einer bebauten Fläche von 80 000 m2 verteilt sich auf drei Wohnanlagen, vier Bürogebäude und Gewerbeflächen, inklusive 20 000 m2 für Grünbereiche. Campo Novo profitiert von einer einmalig zentralen Lage und erweitert die Hauptachse der Hauptstadt, mit gleichzeitiger Anbindung an zentrale Punkte über Radwege, Eisen- und U-Bahnen und Verkehrsadern.Für Francisco Sottomayor, CEO von Norfin, "ist dieses Projekt aufgrund seiner Dimension und der Tatsache, dass es ein neues Konzept für ein Viertel mit einem Wohn-, Geschäfts- und Handelszentrum nach Lissabon bringt, von historischer Bedeutung, das Campo Grande Zentralität und Weltoffenheit verleiht".WohnungenMit einer Gesamtbruttofläche von 30 300 m2 bieten die drei Wohngebäude 245 Wohnungen unterschiedlicher Größe, die Teil einer exklusiven Wohnanlage mit privaten Gärten, Pool, Dachterrasse, Co-Working-Räumen, Kids' Club, Fitnessstudio, direktem Zugang zum Einkaufsbereich sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge sind und deren Preise bei 380 000 Euro beginnen.BürosCampo Novo ist die Verlängerung des Central Business District von Lissabon und richtet sich an Unternehmen, die hochmoderne, nachhaltige Büros mit einer breiten Palette von Angeboten suchen. Das Projekt mit einer Bruttofläche von 37 600 m2 umfasst vier Leed-Gold-zertifizierte Gebäude mit 450 m2 großen Dachterrassen.EinzelhandelDie 12 100 m2 große Einkaufszone mit 18 Geschäften, 15 Restaurants, 7 Kiosken und 1 Supermarkt verbindet den Wohn- und Bürobereich. Sie ist der zentrale Treffpunkt für alle, die in Campo Novo leben, arbeiten oder das Viertel besuchen, und vereint Nähe mit Komfort.ÜBER NORFINDas zur Arrow Global Group gehörende Unternehmen NORFIN ist eine Referenz bei der Verwaltung von Immobilieninvestitionen in Portugal. Unter Einsatz verschiedener Strategien und Profilen verwaltet NORFIN direkt ein Vermögen von circa 1,6 Mrd. Euro, die in Fonds oder institutionellen Kapitalgesellschaften angelegt sind.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/norfin-prasentiert-neues-viertel-in-lissabon-301649101.htmlPressekontakt:LLYC,João Silva - joao.silva@llorenteycuenca.com,+351930495577,Teresa Moura - teresa.moura@llorenteycuenca.com,+351913075393Original-Content von: Norfin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165852/5344431