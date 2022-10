Unterföhring (ots) -- Ralf Rangnick analysiert und kommentiert das "Match of the Week" an der Seite von Florian Schmidt-Sommerfeld, Raphael Honigstein berichtet von vor Ort- Die Partie an der Anfield Road am Sonntag ab 17.00 Uhr live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event, im Tactical Feed auf Sky Sport 5 und Sky Sport UHD- "Klopp gegen Pep Spezial": alles Wissenswerte rund um das Duell am Samstag ab 11.30 Uhr auf Sky Sport News- Sky zeigt am Wochenende alle zehn Spiele des 11. Spieltags der Premier League live und exklusiv, darunter auch Tottenham - Everton, Leeds - Arsenal und Manchester United - Newcastle- "Box2Box - Dein Rückblick" am Montag um 16.00 Uhr auf Sky Sport News und um 19.30 Uhr auf Sky Sport Premier League- Sky Sport Premier League: der 24-Stunden-Kanal bietet Fans seit dieser Saison ein breites Spektrum an Live-Spielen, Shows, Dokumentationen, Magazinen, Archivinhalten sowie Vor- und Nachberichterstattung rund um den englischen Fußball- Das Topspiel der Women's Super League, Reading FC - Arsenal WFC am Sonntag ab 19.30 Uhr live Oktober 2022 - Am Wochenende steht auf der Insel das Duell der Giganten auf dem Programm. Mit dem FC Liverpool und Manchester City treffen die beiden Vereine aufeinander, die in den vergangenen fünf Jahren die Meisterschaft unter sich ausgemacht haben. Ein echtes Spitzenspiel ist das Aufeinandertreffen am Sonntag dieses Mal jedoch nicht: Während Manchester City einen Punkt hinter Spitzenreiter FC Arsenal auf Platz zwei lauert, liegen die "Reds" nur auf Rang 10 und drohen bereits früh den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren. Mit einem Sieg gegen den Titelverteidiger wollen Jürgen Klopp und sein Team die Trendwende schaffen.Sky überträgt das "Match of the Week" am Sonntag ab 17.00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und im Tactical Feed auf Sky Sport 5. Sky Q Kunden können die Partie zusätzlich auch in UHD genießen. Zu Gast im Studio ist dieses Mal Ralf Rangnick. Der Trainer der österreichischen Nationalmannschaft wird die Partie an der Anfield Road im Vorlauf und Nachlauf analysieren und während der 90 Minuten an der Seite von Florian Schmidt-Sommerfeld als Co-Kommentator im Einsatz sein. Raphael Honigstein wird live von vor Ort zugeschaltet sein.In "Klopp gegen Pep Spezial" versorgt Sky Sport News die Fans bereits einen Tag vor dem Duell mit allem Wissenswerten rund um das Spiel.Die weiteren Highlights des 11. SpieltagsInsgesamt zeigt Sky am Wochenende alle zehn Partien des 11. Spieltags der Premier League live und exklusiv.Nach dem Auftakt zwischen dem FC Brentford und Brighton & Hove Albion am Freitagabend ab 20.50 Uhr überträgt Sky am Samstag vier Partien live, unter anderem Tottenham Hotspur gegen den FC Everton ab 18.20 Uhr.Am Sonntag stehen vor dem "Match of the Week" vier Partien auf dem Programm, die Sky ab 14.50 Uhr parallel live überträgt. Manchester United empfängt Newcastle United, Spitzenreiter FC Arsenal tritt bei Leeds United an, Aston Villa trifft auf den FC Chelsea und der FC Southampton auf West Ham United.Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in DeutschlandSky Deutschland bleibt auch in den kommenden Jahren das exklusive Zuhause der Premier League in Deutschland. Die neue Vereinbarung gilt seit der aktuellen Saison 2022/23 bis einschließlich der Spielzeit 2024/25. Auch in diesem Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Deutschland live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky Deutschland alle 380 Spiele in voller Länge und mehr als 250 Spiele live.Das Topspiel der WSL am Sonntag liveIm Anschluss an den 11. Spieltag der Premier League überträgt Sky auch das Topspiel des 4. Spieltags der Women's Super League. Der Tabellenführer Arsenal WFC ist bei Reading FC zu Gast. Sky berichtet ab 19.30 Uhr live. Der 11. Spieltag der Premier League bei Sky:Freitag:20.50 Uhr: FC Brentford - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Premier LeagueSamstag:11.30 Uhr: "Klopp gegen Pep Spezial" auf Sky Sport News13.20 Uhr: Leicester City - Crystal Palace live auf Sky Sport Premier League15.50 Uhr: FC Fulham - AFC Bournemouth live auf Sky Sport Premier League15.50 Uhr: Wolverhampton Wanderers - Nottingham Forest live auf Sky Sport 618.20 Uhr: Tottenham Hotspur - FC Everton live auf Sky Sport Premier LeagueSonntag:14.50 Uhr: Leeds United - FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League14.50 Uhr: Manchester United - Newcastle United live auf Sky Sport 514.50 Uhr: Aston Villa - FC Chelsea live auf Sky Sport 614.50 Uhr: FC Southampton - West Ham United live auf Sky Sport 717.00 Uhr: "Match of the Week": FC Liverpool - Manchester City live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event, im Tactical Feed auf Sky Sport 5 und Sky Sport UHD19.30 Uhr: "What a Strike!" - die Highlights auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event19.30 Uhr: Das Topspiel des 4. 