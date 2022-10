Wieder neuer Einsatzbereich: First Graphene: Ist PureGRAPH die Lösung für Europas Erdgasproblem?

Anzeige / Werbung

Graphen gilt als Wunderwerkstoff der Zukunft. Enorme physikalische Eigenschaften, gepaart mit Umweltverträglichkeit. First Graphen kann die gesamte Wertschöpfungskette selbst abbilden und daher günstig produzieren.



Gemeinsam mit der britischen ZEBCO Heating Ltd wird First Graphene Limited (ASX: FGR, FSE: M11) in den kommenden Monaten ein neuartiges Heizgerät entwickeln. Es basiert auf dem Einsatz von PureGRAPH® und nutzt dessen hervorragende thermische Eigenschaften, um eine deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2- bzw. Stickoxid-Emissionen zu ermöglichen.

Die Erdgasprobleme Europas sind hinlänglich bekannt. Auf russisches Erdgas will sich die alte Welt nicht mehr verlassen. Deshalb gehen die Bemühungen derzeit dahin, erstens neue Lieferquellen außerhalb Russlands zu erschließen und zweitens den Erdgasverbrauch in Europa deutlich zu reduzieren.



An dieser Stelle kommen First Graphene und sein Spitzenprodukt PureGRAPH® ins Spiel, denn der Einsatz von Graphen bietet im Vergleich zu den Materialien, die momentan in Erdgasheizungen eingebaut werden, deutliche Vorteile. Werden sie in Zukunft genutzt, kann nicht nur der Energieverbrauch durch eine deutliche Effizienzsteigerung um ca. 20 bis 30 Prozent gesenkt werden. Auch die Abgaswerte fallen wesentlich besser aus, denn die mit dem neuartigen Modul ausgerüsteten Heizungen setzten nicht nur weniger CO2 frei, sondern überzeugen vor allem durch stark reduzierte Stickoxid-Emissionen.



First Graphene hat Europas Erdgasthermen fest im Blick

Eine wesentliche Komponente der neuen Entwicklung ist nicht nur der Einsatz von First Graphenes Spitzenprodukt PureGRAPH® auch in Heizungssystemen, sondern auch die Art und Weise wie dieser erfolgen wird, denn das neue Modul kann sowohl in neue Thermen wie auch in Altgeräte eingebaut werden.





Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten von Graphen





Damit erschließt sich dem Unternehmen ein extrem großer Markt. Er ist nicht nur auf einzelne Länder wie Großbritannien beschränkt, sondern betrifft in den meisten europäischen Ländern immer auch eine große Anzahl von Verbrauchern. Noch im Jahr 2019 waren beispielsweise in Deutschland 42 Prozent aller Heizungen, die in neugebaute Wohnungen und Häuser eingebaut wurden, Erdgasheizungen.



Dieser Prozentsatz schwankt natürlich von Land zu Land, doch die aktuelle Gasproblematik trifft viele europäische Verbraucher auch in den eigenen vier Wänden. Wer mit Gas heizt, bezahlte im Jahr 2019 zwischen 30 bis 60 Pence pro Therm. Heute sind es rund 200 Pence pro Therm und in der Spitze wurden sogar Preise von 600 Pence je Therm aufgerufen.



Hohe Einsparungen sind dank PureGRAPH® und First Graphene möglich

Selbst wenn man "nur" mit dem aktuellen Gaspreis rechnet und bei den möglichen Einsparungen von 20 bis 30 Prozent lediglich mit den Werten vom unteren Rand des Spektrums rechnet, ergibt sich für jeden Privathaushalt sogleich eine deutliche Ersparnis. Sie kann relativ leicht genutzt werden, denn geplant ist die Konstruktion eines Moduls, das sowohl in neue Heizungen wie auch in Altanlagen eingebaut werden kann.





Ausgangsmaterial von Graphen: Grafit (Kohlenstoff)





Es müssen somit nicht je nach Haus und Wohnungsgröße 15.000 bis 20.000 Euro für eine neue Heizung ausgegeben werden, sondern der Kunde wird zu deutlich günstigeren Konditionen in die angenehme Lage versetzt werden, seinen Energieverbrauch durch den Einsatz des Zusatzmoduls um 20 bis 30 Prozent zu senken.



Es ist deshalb zu erwarten, dass viele Hausbesitzer und Wohnungseigentümer bestehende Anlagen schon bald mit dem neuen Modul nachrüsten werden. Genutzt werden sollen dabei die herausragenden thermischen Eigenschaften von PureGRAPH®. Sie führen dazu, dass nicht nur der Energieverbrauch durch eine gesteigerte Effizienz deutlich gesenkt werden kann.

Vorteil auch für die Umwelt

Auch die Emissionen von CO2 und den Stickoxiden können deutlich gesenkt werden. Letztere sind als Klimagase von noch größerer Bedeutung als das Kohlendioxid. Ein weiterer Vorteil der Geräte wird sein, dass sie auch für die Verbrennung von Wasserstoff ausgelegt sein werden.





Produktion von Graphen (Pilotzelle)





Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn reiner Wasserstoff verbrennt bei höheren Temperaturen als das klassische Erdgas. Die höheren Temperaturen haben jedoch den Nachteil, dass beim Verbrennungsprozess deutlich mehr Stickoxide entstehen. An dieser Stelle kann durch den Einsatz von PureGRAPH® Abhilfe geschaffen und eine deutliche Verbesserung der Abgaswerte erreicht werden.



Aus dem Fast Start Innovation Fund von Innovate UK hat ZEBCO Heating bereits einen ersten Zuschuss von 50.000 Pfund, das sind umgerechnet etwa 57.000 Euro, erhalten. Er dient zur Finanzierung der anstehenden Machbarkeitsstudien und zur Entwicklung eines Prototypen, der das Konzept innerhalb der nächsten sechs Monate bestätigen soll.

Der Blick richtet sich bereits auf die Markteinführung

Auch die Markteinführung des neuen Produkts haben die beiden Partner schon im Visier, denn First Graphene und ZEBCO Heating haben bereits Gespräche mit führenden britischen Energieversorgern und Heizsystemanbietern geführt und das neuartige Gerät ist durch eine Patentanmeldung davor geschützt, von Wettbewerbern einfach kopiert zu werden.





Die Wiege der Graphen-Forschung: University of Manchester (UK)





Am Beginn einer neuen Heizperiode, von der viele in Europa derzeit hoffen, dass sie nicht allzu lang und allzu kalt ausfallen wird, und Politiker nichts anderes als dickere Pullover und kürzeres und kälteres Duschen empfehlen, könnte dies eine echte Lösung für Europas Gasproblem darstellen.



First Graphene und ZEBCO Heating haben es damit in der Hand, den europäischen Heizungsmarkt innerhalb kürzester Zeit nachhaltig zu revolutionieren und allen Beteiligten, also den Regierungen wie auch den privaten Verbrauchern kurzfristig einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen. Für die in First Graphene investierten Anleger sind das hervorragende Aussichten.





axinocapital.de beim Projektbesuch am Produktionsstandort

in Australien







