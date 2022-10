Dieses neue fortschrittliche funktionelle Produkt wurde hauptsächlich für Anwendungen zur Faserbehandlung auf den Markt gebracht

Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (Hauptsitz: Tokio; Präsident: Yasuhiko Saitoh) hat die branchenweit erste filmbildende Siliconemulsion für Faserbehandlungsanwendungen entwickelt. Ein solches Produkt gab es bisher noch nicht, und es wurde auf Nachfrage von Kunden entwickelt.

Die wichtigsten Merkmale des Produkts sind folgende:

1. Bei diesem neuen Produkt handelt es sich um eine Emulsion mit niedrigem VOC-Gehalt (flüchtige organische Verbindungen), die unerwünschte niedermolekulare Siloxane reduziert, was bei den bisherigen filmbildenden Silikonemulsionen nicht möglich war.

2. Bei den bestehenden anionischen filmbildenden Silikonemulsionen konnte die filmbildende Funktion nicht zu ihrer kationischen Zusammensetzung hinzugefügt werden. Da es kationisch ist, kann dieses neue Produkt die filmbildende Funktion der kationischen Komponente hinzufügen, weil es die gleiche Ionizität hat.

Bei der Faserbehandlung werden häufig kationische pharmakologische Wirkstoffe in Kombination verwendet. Da das neue Produkt die gleichen ionischen Eigenschaften aufweist, ist seine Stabilität in der Badetankbehandlung hervorragend, was zu einer Verbesserung der Verarbeitbarkeit führt. Darüber hinaus weist es im Vergleich zu den bestehenden Produkten eine bessere Haftung an den Fasern auf.

3. Diese silikonfilmbildende Emulsion benötigt keine Zugabe eines metallischen Härtungskatalysators wie Zinn (Sn) und bildet erst beim Trocknen einen Silikonfilm. Auf diese Weise wird die Sicherheit für die menschliche Gesundheit und für die Umwelt berücksichtigt.

4. Neben den Hauptanwendungen für die Faserbehandlung wird diese neu entwickelte filmbildende Silikonemulsion auch als Bindemittel für medizinische Wirkstoffe, wie z. B. antimikrobielle Mittel, und als Deckschicht für harzgeformte Produkte verwendet. Das neue Emulsionsprodukt von Shin-Etsu ist für jede Anwendung geeignet. Dementsprechend werden wir unseren Kunden Vorschläge für jede spezifische Anwendung unterbreiten.

Shin-Etsu Chemical wird sich weiterhin bemühen, seine Fähigkeit zu verbessern, zur Lösung verschiedener gesellschaftlicher und kundenspezifischer Probleme beizutragen. Wir werden auf das Erreichen dieses Ziels hinarbeiten, indem wir fortschrittliche funktionale Silikonprodukte entwickeln und liefern, indem wir die technologische Stärke und das Know-how, das Shin-Etsu bisher aufgebaut hat, voll ausschöpfen, während wir uns bemühen, weiter für die Nachhaltigkeit der Gesellschaft einzutreten.

