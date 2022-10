Was für ein Auftakt - Siltronic glänzt heute mit einem kräftigen Anstieg. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund drei Prozent. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Ist das der Anfang von weiteren Kursgewinnen?

Kursverlauf von Siltronic der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Siltronic-Analyse einfach hier klicken.

Die Ausgangslage bleibt trotz des Anstiegs kritisch. Weil die Aktie aus dem Stand unter eine wichtige Haltezone fallen kann. Diese Grenze ist bei 53,90 EUR zu finden. Der Blick auf die kommenden Tage könnte also spannender kaum sein.

Wer die übergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan eher keinen Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Immerhin ...

