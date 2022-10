In angespannten Wirtschaftszeiten haben die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst, allen voran Ver.di, selten Vernunft walten lassen. Das war in der Inflation von 1974 und ist heute so und hat viel mit den hohen arbeitsrechtlichen Hürden zu tun, die Kündigungen durch den Arbeitgeber so gut wie unmöglich machen.In der Privatwirtschaft sieht das ganz anders aus. Ein deutsches Paradeunternehmen wie BASF, ein Zykliker, der zudem von der Energiekrise voll getroffen wird und dessen Ergebnis zuletzt um 28% einbrach, hat Stellenabbau angekündigt. Viele kleinere und weniger finanzstarke Unternehmen werden in den nächsten Monaten um Entlassungen nicht herumkommen. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...