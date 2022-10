Die Aktie des Hamburger Herstellers von Onshore-Windkraftanlagen notiert am heutigen Freitagvormittag rund 6 % im Plus. Nordex konnte im dritten Quartal eine deutliche Anhebung seiner Verkaufspreise am Markt durchsetzen. So ist der durchschnittliche Verkaufspreis je installiertes Megawatt Leistung (ASP) gegenüber dem Vorjahr von 0,69 Mio. € auf 0,90 Mio. € gestiegen. Dieser rund 30-prozentige Anstieg war jedoch von einigen Analysten erwartet worden. Nicht so gut sieht es dagegen bei der Auftragsentwicklung aus. Hier musste man im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Rückgang von 1,8 Gigawatt auf 1,4 Gigawatt hinnehmen. Die Lage bleibt somit herausfordernd.



Möglicherweise setzt der Kurs nun für einige Tage seine Erholungsbewegung fort. Ein ernsthaftes Investment wird die Aktie durch die jüngste Meldung aber nicht.



Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief", www.bernecker.info





