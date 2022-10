Berlin (ots) -Allein können wir einen Schritt nach vorne machen.Aber mit der Kraft von vielen, können wir große Dinge bewirken.Unter dem Motto "Gemeinsam. Mehr erleben - Gemeinsam. Mehr bewegen" sollen deutschlandweit Ideen und Aktionen in den Bereichen Kunst, Musik und Gastronomie wortwörtlich auf die Straße gebracht werden. Erstes Kampagnen-Highlight: der TOGETHER DAY am 15. Oktober in Berlin.Denn was wird alles möglich, wenn aus "jeder für sich" ein "wir" entsteht? Wenn wir uns zusammenschließen, um die Welt um uns herum weiterzubringen? Gemeinsam können wir Momente und Situationen schaffen, die nicht nur den eigenen, sondern den Alltag Vieler schöner machen.Um IQOS-Konsument:innen zu Markenfans und -fürsprecher:innen zu machen, hat Philip Morris Deutschland eine dauerhafte Initiative kreiert. Mit der Kampagne TOGETHER.DO appelliert Philip Morris Deutschland an das Wir-Gefühl seiner Konsument:innen.Die Idee: Gemeinsame, kreative Erlebnisse und Aktionen bringen Menschen zusammen, einander näher und durch den gemeinsamen Austausch persönlich weiter. "Wir erleben gerade eine Zeit der Spaltung, von nachlassendem Zusammenhalt, eine Zeit, in der persönliche Begegnungen zum raren Gut geworden sind", so Rafael de Gendt, CMO Philip Morris Deutschland. "Aber nichts ist stärker als das "Wir"! Together.Do stellt sich gegen alles, was uns trennt und steht für alles was uns vereint."Starten soll die Multi-Channel-Kampagne von IQOS mit einem großen Kunstevent: durch die Kraft der Gemeinschaft soll die Welt ein Stück bunter und dabei unvergessliche Momente erlebt werden. Einen ersten Höhepunkt bildet dabei der TOGETHER DAY am 15. Oktober in Berlin. Umrahmt von kulinarischen Street Food Angeboten wird die TOGETHER.DO Community unter der Anleitung des Frankfurter Künstlerkollektivs TAB gemeinsam eine großflächige Wandmalerei - ein sogenanntes Mural - fertigstellen. Bereits in den vorangehenden Kampagnenwochen von August bis Oktober werden deutschlandweit viele unterhaltsame Möglichkeiten geboten, sich im Kleinen künstlerisch zu beteiligen. Alle Beiträge werden auf dem TOGETHER DAY vereint und eindrucksvoll in Szene gesetzt.Pressekontakt:Lisa Marie ZimmermannAvantgarde Gesellschaft für Kommunikation mbHlisa-marie.zimmermann@avantgarde.deTel. +498988399924Original-Content von: Philip Morris GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37922/5344535