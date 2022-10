Der Inflations-Tracker: Ab September 2022 monatlich aktuelle YouGov-Daten zu Inflation und Lebenshaltungskosten in sieben europäischen Ländern Aufgrund der Energiekrise steigen die Lebenshaltungskosten in ganz Europa. Eine jeweils eindeutige Mehrheit in sieben untersuchten Ländern in Europa ist in Anbetracht der Krise der Ansicht, dass ihre jeweilige Regierung das Thema Lebenshaltungskosten nicht gut handle. Am unzufriedensten sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...