Über die Einführung eines günstigeren, da werbeunterstützten Einsteigertarifs wurde zuletzt bereits viel spekuliert - nun hat Netflix konkrete Details zu der wichtigen Änderung im Geschäftsmodell verraten. DER AKTIONÄR erklärt, wann es losgeht, was es kostet und wo die Unterschiede zu den bisherigen Tarifen liegen.Netflix wird das neue, werbeunterstützte Abo ab dem 3. November zunächst in zwölf Ländern anbieten - und Deutschland ist vom Start weg dabei. Das kündigte Produktchef Greg Peters am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...