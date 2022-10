Hamburg (ots) -Heute gilt Johann Sebastian als einer der meistverehrten Komponisten, doch zu Lebzeiten war er einer unter vielen in der Musikerfamilie Bach. Zur Saisoneröffnung am Sonntag, 16. Oktober, wandeln das NDR Vokalensemble und sein Chefdirigent Klaas Stok auf der Spur der musikalischen Großfamilie Bach.Den programmatischen Rahmen für das Konzert bildet der Drachenkampf des Erzengel Michael, der den Teufel in Gestalt eines Drachen bezwingt. Nicht nur Johann Sebastian Bach verewigte diesen Mythos in seiner fulminanten Kantate "Es erhub sich ein Streit", vor ihm hatte bereits sein Onkel Johann Christoph Bach den Stoff mindestens ebenso effektvoll vertont. Zur Familie Bach gehörte auch Vetter Johann Bernhard, Kapellmeister am Hofe zu Eisenach, dessen mitreißend tänzerische Orchestersuite e-Moll von der Akademie für Alte Musik Berlin in Auszügen gespielt wird. Im Mittelpunkt des Konzerts steht das Vokalwerk Johann Sebastian Bachs mit der eindringlichen Kantate "Aus der Tiefe rufe ich, Herr". Außerdem auf dem Programm: J. S. Bachs kunstvolle Motette "Lobet den Herrn, alle Heiden", die zugleich Ausgangspunkt für eine zeitgenössische Komposition des Schweden Sven-David Sandström war.Karten und Infos unter ndr.de/vokalensemble sowie an bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5344545