Die Berichtssaison für das dritte Quartal des Jahres hat begonnen. Als eines der ersten großen Unternehmen stellte der größte Vermögensverwalter der Welt BlackRock (WKN: 928193) seine Quartalszahlen am 13.10.22 vor. Diese waren trotz der allgemein schlechten Börsenentwicklung besser als befürchtet. Der Aktienkurs reagiert mit einem Plus von 7 % am Tag der Veröffentlichung entsprechend positiv, steht seit Jahresbeginn jedoch immer noch 38 % im Minus (Stand: 13.10.22, gilt für alle Angaben). Bietet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...