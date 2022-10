Es bleibt weiterhin dabei: Bei der Netflix-Aktie (WKN: 552484) steht eine große Veränderung in den Startlöchern. Das Management möchte, so bislang der Tenor, schon bald mit einem werbefinanzierten Angebot auftrumpfen. Idealerweise noch bevor die Konkurrenz hier in den Startlöchern steht. Jetzt hat das Management des Streaming-Pioniers Eckpfeiler veröffentlicht, die US-Medien direkt aufgegriffen haben. Blicken wir darauf, was bis jetzt bekannt ist zu diesem neuen Angebot. Die Fragen, wo es veröffentlicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...