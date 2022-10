Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den mitteleuropäischen Schwellenländern dürfte die Wirtschaft im dritten Quartal als Folge der hohen Inflation und der restriktiven Geldpolitik geschrumpft sein, so die Analysten der DekaBank.Dieselben Faktoren würden die Konjunktur auch in Lateinamerika in den kommenden Quartalen ausbremsen. In Brasilien komme aktuell die Unsicherheit um den Ausgang der Stichwahl für das Präsidentenamt am 30. Oktober hinzu. In Brasilien, der Tschechischen Republik und Ungarn hätten die ersten Zentralbanken den Zinsanhebungszyklus zumindest vorläufig für beendet erklärt. Bis Ende des Jahres dürften die meisten Notenbanken der Schwellenländer diesem Beispiel folgen. ...

