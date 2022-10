Bekanntlich werkelt BioNTech unermüdlich an neuen Impfstoffen gegen Corona. Einer davon beschäftigt sich besonders mit der aktuell grassierenden Variante BA.5 und befindet sich momentan inmitten von Studien. Letztere zeigten zuletzt durchaus erfreuliche Daten.So informierte BioNTech (US09075V1026) kürzlich darüber, dass nicht nur die Wirkung sehr wahrscheinlich deutlich besser ausfällt als bei bisherigen Corona-Vakzinen. Auch in Sachen Verträglichkeit gab es gute Neuigkeiten und grob zusammengefasst spricht nichts dagegen, dass hier in nicht allzu ...

