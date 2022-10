HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML von 815 auf 615 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der jüngsten Kürzung der Investitionsausgaben vieler Unternehmen, den negativen Nachrichten über die Nachfrage nach Endprodukten wie PCs und dem etwas strenger als erwarteten US-Ausrüstungsverbot für China habe sie ihre 2023er Schätzung für das Investitionswachstum der Halbleiterbranche im Jahr 2023 reduziert, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2022 / 16:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0010273215

