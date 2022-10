Porsche kann mit deutlicher Absatzsteigerung im dritten Quartal überzeugen

Werbung



Porsche ist erst vor 2 Wochen an der Börse handelbar, jedoch dürfen sich Anleger schon jetzt über positive Nachrichten seitens des Stuttgarter Autobauers freuen. Insgesamt konnte der Absatz im dritten Quartal auf 221.512 Fahrzeuge gesteigert werden und somit um 2% erhöht werden. Doch auch Porsche sieht sich mit den Auswirkungen des Ukrainekrieges konfrontiert. So erwartet das Management weitere Einschränkungen bei der Belieferung mit Bauteilen, die sich auf die Wartezeit der Kunden auswirken können. Insbesondere der Porsche Taycan, der als Konkurrenz zu Tesla gedacht war, ist von Lieferengpässen bei Chips betroffen. Die Absatzzahlen für dieses Modell fielen im vergangenen Quartal um 12% und dürften sich in den kommenden Monaten nicht verbessern, so lange sich die makroökonomischen Bedingungen nicht zum positiven wenden.





Quelle: HSBC





