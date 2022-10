"Wir erleben den größten Angebotsschock wie seit fast 50 Jahren nicht mehr", sagt Jan Viebig, Investmentstratege bei Oddo BHF. Bis sich die Wirtschaft wieder erholt, sollten sich Privatanleger ihm nach so positionieren.

Bei der Fülle an Krisen, die die Aktienmärkte derzeit in Atem hält, werden die Erholungsprozesse länger andauern, so die Meinung von Viebig. Welche Sektoren und Aktien nun in Frage kommen und welche man besser links liegen lassen sollte, verrät er bei w:o TV.

Moderation: Martin Kerscher, Text: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Noch ein spannender Hinweis in eigener Sache:

Fast Break ist nicht zu stoppen: Der neue Börsendienst aus unserem Hause hat nun die restliche Short-Position auf Tesla geschlossen. Das unglaubliche Ergebnis: 200% Performance in nur wenigen Tagen. Der Chefredakteur Stefan Klotter hat bereits die nächsten Trades ausgemacht. Erfahren Sie hier mehr.