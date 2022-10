Salzgitter 1.18% SEHEN (SEHEN2): Enorme Leerverkaufshöhe erreicht! Als offizielle Leerverkaufsquote mit Positionen größer 0,5 % werden heute 3,65 % mitgeteilt. Das klingt niedrig. ABER! Von den 60 Millionen Aktien sind ca. 65 % in den Händen der Landes Nds., der GP AG, der Salzgitter AG und nach letzter Meldung von Aurubis. Das sind Aktien die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr am Handelsgeschehen teilnehmen. D.h., es gibt dann nur noch ca. 21 Millionen Aktien am Markt frei verfügbare Aktien. Damit werden aus den 3,65 % schon 10,42 %. Die Positionen unter 0,5 % berücksichtigt; werden 6,39 % angegeben von shortsell.nl. Ich weiss das das unsicher ist, aber es erscheint realistisch. Damit liegt die Leerverkaufsquote bei 18,26 %. Dann kann man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...