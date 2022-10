London (www.fondscheck.de) - Auch im September hielten sich die Zentralbanken mit weiteren Zinsschritten nicht zurück und enttäuschten damit die Marktteilnehmer, die auf eine Pause spekulierten, so die Experten von HANetf Limited.Infolgedessen hätten Wachstumswerte weitere Verluste verzeichnet und der technologielastige NASDAQ Composite-Index sei um rund 10 Prozent gefallen. Das aktuelle Marktumfeld spiegle sich auch in der jüngsten Entwicklung der 40 in Deutschland gelisteten ETFs des britischen Anbieters HANetf wider. Goldminen- sowie Gold-ETFs und -ETCs hätten im September noch am besten abgeschnitten. ...

