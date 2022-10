Hyvia, das Joint Venture zwischen Plug Power und Renault, wird auf dem Pariser Autosalon vom 17. bis 23. Oktober seine jüngsten Errungenschaften präsentieren. im Fokus steht dabei unter anderem der wasserstoffbetriebene Master Van H2-TECH. Das Fahrzeug wird in Zukunft in Frankreich in Serie vom Band rollen.Die Wasserstoffrevolution habe begonnen und HYVIA sei jetzt auf der Straße, heißt es in einer Pressemitteilung. Die ersten Tests des Master Van H2-TECH würden mit innovativen und wertvollen Partnern ...

