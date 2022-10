Wien (www.fondscheck.de) - American Century Investments stärkt seine Präsenz in Deutschland und der EMEA-Region mit Semrat Tesfai, so die Experten von "FONDS professionell".Sie werde in ihrer Rolle als Senior Sales and Client Service Associate institutionelle und intermediäre Kunden in der Region betreuen. Darunter würden auch jene Kunden des Vertriebspartners Nomura Asset Management fallen. ...

