Wien (www.fondscheck.de) - Auch BlackRock kann sich den negativen Entwicklungen an den internationalen Finanzmärkten infolge von Ukraine-Krieg und galoppierender Inflation nicht entziehen, so die Experten von "FONDS professionell".Das verwaltete Vermögen des größten Asset Managers der Welt sei im dritten Quartal des laufenden Jahres gegenüber dem Vorjahr um 16 Prozent auf 7,96 Billionen US-Dollar geschrumpft, die Erträge seien um 15 Prozent auf 4,31 Milliarden Dollar gesunken. Hier habe auch der starke US-Dollar eine große Rolle gespielt. Dennoch sei unterm Strich noch ein Nettogewinn von 1,41 Milliarden Dollar geblieben, wie der Vermögensverwalter am Donnerstag mitgeteilt habe. ...

