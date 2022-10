Der Volkswagen-Konzern hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres 366.400 vollelektrische Fahrzeuge an Kunden übergeben, rund 25 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum (293.000). Der BEV-Anteil an den Gesamtauslieferungen des Konzerns stieg von Januar bis September 2022 auf 6,0 Prozent, gegenüber 4,2 Prozent in den ersten neun Monaten des Vorjahres. Im dritten Quartal lag der BEV-Anteil bei 6,8 Prozent, ...

