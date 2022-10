Trotz erhöhter Volatilität an den internationalen Finanzmärkten sollten sich Anleger nicht von einem Börsen-Investment abschrecken lassen. Denn der Faktor Zeit spricht für die Titel - ebenso wie Dividenden.

Der Krieg in der Ukraine sorgt weltweit für Unsicherheit und spiegelt sich natürlich auch an den Börsen wider. In den letzten Monaten haben viele Indizes und Einzeltitel eine wahre Achterbahnfahrt erlebt. Und an der erhöhten Volatilität wird sich vorerst wohl auch nichts ändern.

Angesichts dessen stellen sich etliche Börsianer die Frage, ob es aktuell nicht sicherer und sinnvoller ist, auf Bargeld zu setzen. Auch wenn es hier keine Pauschalantwort geben kann, sollte man Aktien auf keinen Fall die rote Karte zeigen, meint Nancy Tengler, Chefin der Investmentfirma Laffer Tengler, die sich schon seit über 30 Jahren an den Finanzmärkten engagiert.

Denn die bekannte Börsenweisheit, dass ein Langfrist-Investment in Aktien statistisch gesehen die beste Rendite bringt, gelte weiter - auch wenn die Märkte temporär weitere Kursverluste erleiden.

Wichtig sei es, auf Top-Qualitätswerte zu setzen, also Unternehmen, die mit langjähriger Stabilität und guten Zahlen punkten. Denn durch die jüngsten Kursverluste bieten diese jetzt eine günstige Kaufgelegenheit. Zudem sollte man nicht überstürzt kaufen und auch nicht darauf aus sein, seine Gelder direkt auf einmal zu investieren.

Die Finanzexpertin ist eine erklärte Fürsprecherin von Dividenden-Titeln, auf die sie auch beruflich ihren Schwerpunkt legt. So kommt bei ihrer Firma eine Strategie zum Einsatz, die als relative Dividendenrendite (RDY) bekannt ist.

Vor dem Hintergrund des Zinses-Zins-Effekts, wird eine hohe und steigende Dividendenrendite dabei als potenzielles Kaufsignal für Einzelaktien gesehen. Vorausgesetzt, diese erfolgt verlässlich über einen längeren Zeitraum.

Zu ihren persönlichen Favoriten zählen unter anderem Amazon und Microsoft. Zum einen, weil Tengler den Technologiesektor insgesamt im Aufwind sieht, da dieser absehbar von höheren Ausgaben für Software profitieren dürfte. Hier zählt für sie Microsoft zu den Hauptgewinnern, während bei Amazon der rasante Ausbau des Cloud-Segments Rückenwind für die Aktie verspricht.

Grünes Licht gibt die Finanzexpertin auch für Home Depot und das Biopharma-Unternehmen AbbVie. Beide Titel würden sie im aktuellen Umfeld aus unterschiedlichen Gründen überzeugen. Ihr Tipp an Investoren in spe, die auf der Suche nach aussichtsreichen Aktien sind: "Achten Sie darauf, dass die Zuverlässigkeit des Gewinnwachstums sehr stark ist. Das wird wichtig sein, wenn wir in eine Rezession eintreten und sich das Ertragswachstum verlangsamt."

(ir) für die wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US0231351067,US4370761029,US5949181045,US00287Y1091