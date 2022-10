Mit Brent, WTI & Co geht es im heutigen Handel erneut deutlich bergab. Der Aktienkurs von TotalEnergies kann hingegen dennoch zulegen. Dies könnte auch daran liegen, dass es für die Anteilscheine des französischen Energieriesen erneut einige bullishe Analystenkommentare gab, in denen der Dividendenperle reichlich Luft nach oben zugestanden wird. So hat etwa die kanadische Bank RBC das Kursziel bei 65 Euro belassen. Die Produktion in sämtlichen Sparten des Öl-, Gas und Energiekonzerns habe sich ...

