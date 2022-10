News von Trading-Treff.de Honeywell Aktienanalyse: US-Mischkonzern kommt gut durch die Krise. Was charakterisiert das Unternehmen und was macht der Aktienkurs? Honeywell mit starker Diversifikation Honeywell ist ein Mischkonzern mit Sitz in Morristown, New Jersey. Er zählt seit mehr als einem Jahrhundert nicht nur zu den führenden Hersteller von Flugschreibern sondern ist auch Miteigentümerin der einzigen Urankonversionsanlage in den USA. Seinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...