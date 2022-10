DJ WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. Oktober (42. KW)

=== M O N T A G, 17. Oktober 2022 08:00 DE/Insolvenzen Juli und Trendindikator für September 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober *** 15:00 US/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "The ECB's mandate: main-taining price stability in the euro area" in der Harvard University *** 23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q - CN/Parteitag der Kommunistischen Partei(bis 22.10) D I E N S T A G, 18. Oktober 2022 *** 04:00 CN/BIP 3Q *** 04:00 CN/Industrieproduktion September *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Umsatz 9 Monate *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, September 08:00 DE/Baugenehmigungen August 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe August 09:30 LU/Gerichtshof der Europäischen Union, Urteil zur Bildung eines verkleinerten Aufsichtsrats bei SAP nach Umwandlung von einer AG in eine europäische SA *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 7-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd Euro 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q 13:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote bei Deutsch-Spanischem Forum der Bertelsmann-Stiftung, Berlin 14:00 DE/PK mit Bundeskanzler Scholz nach 2. Treffen der Allianz für Transformation, Berlin *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September 17:45 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 3Q *** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Hauptstadtempfang der Bundesbank *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** 23:30 AU/BHP Group Ltd, Produktionsbericht 1Q 23:30 US/Fed-Minneapolis-Präsident Kashkari (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Veranstaltung von Women Corporate Directors Minnesota Chapter - AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 3Q - CN/Parteitag der Kommunistischen Partei (bis 22.10) M I T T W O C H, 19. Oktober 2022 *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 Mediengespräch) *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q 07:00 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Trading Update 3Q *** 07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 9 Monate *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August *** 08:00 GB/Verbraucherpreise September 10:00 DE/Flatexdegiro AG, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Presse-Call) 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschland (VÖB), PK zur Kapitalmarktprognose *** 11:00 EU/Verbraucherpreise September 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:45 DE/Bundesverkehrsminister Wissing, Pk zur Vorstellung des Masterplans Ladeinfrastruktur, Berlin *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q 13:00 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Plenarsitzung mit Regieurngsbefragung von Verkehrsminister Wissing, Berlin 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:00 DE/BASF SE, Media Night *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q 19:00 US/Fed-Minneapolis-Präsident Kashkari (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) Rede bei Travelers Institute Employee Town Hall *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:07 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q *** 22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q - CN/Parteitag der Kommunistischen Partei (bis 22.10) D O N N E R S T A G, 20. Oktober 2022 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Oktober mit Entwicklung der Steuereinnahmen 00:30 US/Fed-Chicago-Präsident Evans (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) Rede bei Veranstaltung der Jefferson Scholars Foundation 00:30 US/Fed-St. Louis-Präsident Bullard (2022 stimmberechtigt im FOMC) Rede anlässlich Homer Jones Memorial Lecture *** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 3Q 07:00 CH/Zur Rose Group AG, Trading Update 3Q 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q *** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 1Q 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q *** 08:00 FR/Hermes International SCA, Umsatz 3Q *** 08:00 GB/Relx plc, Trading Update 9 Monate *** 08:00 CH/Handelsbilanz September *** 08:00 DE/Erzeugerpreise September 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten September *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Oktober *** 09:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungserklärung im Bundestag zum EU-Gipfel, Berlin 09:30 DE/Munich Re, Virtual Media Breakfast *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone August *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q *** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober 14:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote bei 7. BDI-Rohstoffkongress, Berlin *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren September *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser September *** 17:45 FR/Kering SA, Umsatz 3Q *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q *** 18:00 FR/Vivendi SE, Umsatz 3Q - DE/BMW AG, iFactory Green Day - CN/Parteitag der Kommunistischen Partei (bis 22.10) - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) F R E I T A G, 21. Oktober 2022 *** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 3Q 07:00 FR/Renault SA, Umsatz 3Q 07:35 FR/Faurecia SA, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Metro AG, Jahresumsatz 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 9 Monate 08:00 GB/London Stock Exchange Group plc, Trading Statement 3Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum *** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (2. Veröffentlichung) 2021 *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 2Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 2Q 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q *** 13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Oktober *** - DE/Metro AG, Jahresergebnis - EU/Ratingüberprüfungen für Großbritannien (Moody's und S&P), Tschechien (Fitch), Deutschland (Fitch), Griechenland (S&P), Italien (S&P), Niederlande (S&P), Slowenien (Moody's) - CN/Parteitag der Kommunistischen Partei (bis 22.10) - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen S A M S T A G, 22. Oktober 2022 - CN/Abschluss des Parteitags der Kommunistischen Partei ===

