Mit einem großen Sprung nach vorne beginnt Nemetschek den heutigen Handelstag. Schließlich sind die Aktien aktuell rund drei Prozent teurer als gestern. Der Titel kostet damit nun 47,38 EUR. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Nemetschek-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Nemetschek der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nemetschek-Analyse einfach hier klicken.

Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Da eine wichtige Haltezone quasi jederzeit unterboten werden kann. Diese Marke liegt bei 44,55 EUR. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Denn demnach sind für Nemetschek Abwärtstrends zu unterstellen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...