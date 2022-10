LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker nach Zahlen von 14,50 auf 13,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das neue Kursziel spiegele die gesunkenen Erwartungen an die mittelfristige Profitabilität der Tochter Cropenergies und im Segment Spezialitäten wider, schrieb Analyst Alex Sloane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Verschuldungsgrad mahne zur Vorsicht./mf/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2022 / 18:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2022 / 04:00 / GMT



ISIN: DE0007297004

