Wien (www.fondscheck.de) - Alexander Lichtenberg, Mitglied des Vorstands der Union Asset Management Holding AG, wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum Jahresende verlassen, so die Experten von "FONDS professionell".Lichtenberg, der 2019 zu Union Investment gekommen sei und die Themen Infrastruktur und IT verantworte, beende seine Dienstzeit aus "persönlichen Gründen", um sich neuen Schwerpunkten zu widmen. Über diesen Abgang informiere Union Investment per Pressemitteilung. Der Abgang scheine aber im guten Einvernehmen zu erfolgen, wie das Schreiben von der Gesellschaft signalisiere. ...

