Wien (www.fondscheck.de) - Thorsten Ott, bisher Geschäftsführer bei GAM (Deutschland), hat den krisengeschüttelten Schweizer Vermögensverwalter verlassen und sich der Serafin Asset Management Gruppe angeschlossen, so die Experten von "FONDS professionell".Das teile die 2021 von Philipp Haindl und Silvio Halsig gegründete und in Familienbesitz befindliche Asset-Management-Gruppe mit. Kernstück dieser Gruppe sei die Serafin Asset Management mit Sitz in Frankfurt am Main, die unter anderem den AMG Schweizer Perlen Fonds (ISIN LI0033242210/ WKN A0M8GJ) manage und für die Ott seit Monatsbeginn als Chief Operating Officer tätig sei. Er ergänze die Geschäftsführung um Philipp Moritz Hetzer, Franz Bichlmaier und Frank Huwe. ...

