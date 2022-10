Angesichts der nach wie vor hohen US-Inflationsrate geht Getrud Traud, Chefvolkswirtin der Hessischen Landesbank, davon aus, dass die Fed weiter an der Zinsschraube drehen wird - ohne Rücksicht auf den Immobilienmarkt.

Noch mehr Sorgen als um die nach wie vor hohe Teuerungsrate macht sich Traud um die steigende Kernrate in den USA. Auf diese muss die US-Zentralbank in ihrer nächsten Sitzung am 2. November reagieren, schätzt sie. Ihr Szenario: "Die USA werden gerade so an einer Rezession vorbeischrammen." Allerdings könnten höhere Zinsen den US-Immobiliensektor hart treffen, weil dieser stark abhängig vom Leitzins ist. Nicht so rosig fällt auch ihre Einschäzung zur deutschen Wirtschaft aus.

Moderation: Martin Kerscher, Text: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

