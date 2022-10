Mainz (ots) -Oliver Welke, Anchorman der ZDF-Nachrichtensatire "heute-show", ist an Corona erkrankt und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Deshalb hilft Ensemblemitglied Till Reiners kurzfristig als Host aus und präsentiert am Freitag, 14. Oktober 2022, um 22.30 Uhr im ZDF die "heute-show".Am heutigen Freitagabend begrüßt Till Reiners: Gisa Flake, Olaf Schubert und Claus von Wagner.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de//presse/heuteshow"heute-show" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/comedy/heute-showPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5345148