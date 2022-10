Geht doch: Die tags zuvor gestartete Erholungsrally am deutschen Aktienmarkt hat sich zum Wochenausklang - wenn auch gebremst - fortgesetzt. Der Leitindex DAX gewann am Freitag fast 0,7 Prozent auf 12.438 Punkte. Damit ergibt sich für das Börsenbarometer letztendlich ein Wochenplus von gut 1,3 Prozent.Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen legte am Freitag um 0,5 Prozent auf 22.333 Punkte zu.Laut Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege vom Handelshaus Robomarkets, muss sich zeigen, ob tags zuvor lediglich ...

